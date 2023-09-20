В Москве началось прощание с Николаем Добронравовым

В Концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания с советским и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

Ранее в Сретенском монастыре прошла панихида по покойному. Ее посетила и 93-летняя вдова, народная артистка СССР Александра Пахмутова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов скончался 16 сентября на 95-м году жизни. От супруги это известие скрывали до следующего дня, она же приняла печальное известие стойко.