Житель Дагестана побил мировой рекорд по похудению
69-летний житель дагестанского села Муги Багама Айгубов побил мировой рекорд похудения – он сбросил 10 килограмм за два с половиной часа. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».
Отмечается, что такой быстрый сброс веса зафиксирован впервые в истории. Этого результата Айгубов добился с помощью пробежки – за два с половиной часа мужчина пробежал 21 км на Забеге Атлетика.
По признанию Айгубова, подобный опыт он приобрел ещё в молодости, когда занимался борьбой. По его словам, в то время спортсмен мог сбрасывать по 17 кг за неделю.
Ранее 97-летний новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мотогонщик.
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