Житель Дагестана побил мировой рекорд по похудению

69-летний житель дагестанского села Муги Багама Айгубов побил мировой рекорд похудения – он сбросил 10 килограмм за два с половиной часа. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

Отмечается, что такой быстрый сброс веса зафиксирован впервые в истории. Этого результата Айгубов добился с помощью пробежки – за два с половиной часа мужчина пробежал 21 км на Забеге Атлетика.

По признанию Айгубова, подобный опыт он приобрел ещё в молодости, когда занимался борьбой. По его словам, в то время спортсмен мог сбрасывать по 17 кг за неделю.