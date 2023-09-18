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Минцифры: документы на «Госуслугах» не заменят бумажные паспорта

Документы, удостоверяющие личность, сохранят свой статус даже при наличии цифровых копий, они не заменят бумажные версии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщило Минцифры.

«Мобильное приложение "Госуслуги" можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в тексте.

Путин подписал указ о введении «цифрового паспорта»

В Минцифры отметили, что случаи, в которых россияне смогут предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта, содержатся в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина о цифровом паспорте. Кроме того использование платформы является исключительно добровольным.

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