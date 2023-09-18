Новые учебники истории доставлены во все школы страны
Во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для старшей школы.
Напомним, единый учебник состоит из четырех томов: "История России" для 10-го класса (1914-1945 годы), "История России" для 11-го класса (1945 год - наше время) и два тома по всеобщей истории для 10-11-х классов. Авторы - помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
С начала учебного года одиннадцатиклассники изучают курс всеобщей истории, а затем приступят к изучению истории России в период с 1945 года до наших дней. В новый учебник вошел также раздел, связанный с современными историческими событиями.
Учителя из всех регионов смогли заранее подготовиться к работе по новому материалу, используя электронную версию учебника.
- Единые учебники - важный этап изменения системы образования, который ведет к единству образовательного пространства для российских школьников, - поделилась учитель истории и обществознания Николаевской средней школы Камчатского края Виктория Скрипникова. - Параграфы написаны понятным языком, вопросы составлены грамотно. А после параграфов есть дополнительный материал по теме, что очень упрощает подготовку урока для учителя, да и для учеников полезно.
Педагоги отмечают: у учебника очень удобный формат, есть QR-коды.
- Учебник дает возможность ребятам изучать архивные материалы и документы, делать выводы о том, как менялись мировые политические тенденции и почему принято решение о начале специальной военной операции, - говорит учитель истории и обществознания Бродковской школы Алтайского края Елена Сенгилеева. - Все изложено грамотно, мы можем использовать материалы не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.
По мнению учителя истории гимназии N 22 Белгорода Натальи Мухартовой, единый учебник дает возможность обеспечить высокое качество подготовки школьников из всех регионов: "Даже если ребенок будет менять место обучения, у него не будет сложностей с освоением программы".
Уже начинается подготовка к следующему учебному году: все регионы заказали новые учебники для 10-го класса. В школы страны будет доставлено более 720 тысяч книг.
Сергей Кравцов, министр просвещения России:
"Все учебники истории для 11-го класса доставлены в регионы своевременно, чтобы одиннадцатиклассники смогли начать учебный год с изучения предмета по новому учебнику. Подчеркну, что это первый единый учебник для всей страны. До конца 2025 года мы подготовим единые учебники по всем предметам, ведь их использование позволяет нам укрепить единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник, вне зависимости от места проживания или школы, получал качественные знания, учился по самым передовым учебникам. Сегодня работа продолжается. Вместе с регионами организуем закупку учебников для 10-х классов. Также формируем коллектив авторов, которые будут работать над единым учебником обществознания".