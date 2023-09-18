Новые учебники истории доставлены во все школы страны

"Все учебники истории для 11-го класса доставлены в регионы своевременно, чтобы одиннадцатиклассники смогли начать учебный год с изучения предмета по новому учебнику. Подчеркну, что это первый единый учебник для всей страны. До конца 2025 года мы подготовим единые учебники по всем предметам, ведь их использование позволяет нам укрепить единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник, вне зависимости от места проживания или школы, получал качественные знания, учился по самым передовым учебникам. Сегодня работа продолжается. Вместе с регионами организуем закупку учебников для 10-х классов. Также формируем коллектив авторов, которые будут работать над единым учебником обществознания".