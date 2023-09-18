Вирусолог оценил угрозу новой волны коронавируса от штамма "пирола"

Вирусолог заявил, что пик пандемии остался позади
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что человечество уже пережило пик пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Абзац».
По словам Альтштейна, на сегодняшний день шанс появления новых опасных волн коронавируса является минимальным.
«“Пирола” (новый штамм коронавируса – прим. ред.) активно распространяется по миру, но всё же нельзя сказать, что он заразнее тех вариантов, которые были ранее, например BA.1 или BA.2. Вряд ли он вызовет новый всплеск заболеваемости», – заявил он.
Вирусолог также добавил, что после начала 2023 года темпы распространения коронавируса значительно снизились. Альтштейн объясняет это тем, что в мире «накопился коллективный иммунитет».
«Новые мутации появляться будут, но они не вызовут неприятностей, которые были раньше. Можно сказать, что человечество пережило пик пандемии. Вирус не ушёл окончательно, он продолжит мутировать, но возникновение серьёзных волн заражений маловероятно», – добавил он.
Ранее Роспотребнадзор назвал штамм коронавируса «пирола» более заразным, чем «омикрон».