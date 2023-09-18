Вирусолог оценил угрозу новой волны коронавируса от штамма "пирола"

«“Пирола” (новый штамм коронавируса – прим. ред.) активно распространяется по миру, но всё же нельзя сказать, что он заразнее тех вариантов, которые были ранее, например BA.1 или BA.2. Вряд ли он вызовет новый всплеск заболеваемости», – заявил он.