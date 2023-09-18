Путин наградил Хабенского орденом Почета

Актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский награжден орденом Почета. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 18 сентября.

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— За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, — следует из текста документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, который сейчас носит название Российский государственный институт сценических искусств.

В июле Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. Российский лидер таким образом отметил заслуги тренера перед государством.