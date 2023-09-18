Кинолог оценил идею ввести госрегулирование разведения собак на продажу
Кинолог Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу замглавы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова касательно установления в России требований по разведению животных и продаже их потомства. Специалист отметил, что в настоящее время действует достаточно мер, регламентирующих процесс разведения домашних животных, а нововведения в этой обасти были бы излишни.
Ранее сообщалось, что Бурматов подготовил поправки к федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Депутат предложил установить требования к разведению животных, условиям их содержания и маркировки и составить перечень случаев, допускающих их продажу. Речь идет преимущественно о собаках и кошках, отсутствие контроля за разведением которых "приводит к жестокому обращению с животными, эпидемиям заболеваний, передающихся в том числе человеку, и деструктивным последствиям для потомства в целом", добавил он.
Неконтролируемое разведение собак - это то, которое происходит без контроля людей. Зачастую это происходит с безнадзорными собаками. Например, где-то в деревне кобель перепрыгнул через забор и покрыл суку, которая находилась в готовом к оплодотворению состоянии. И здесь отвечать должен хозяин. А человек, который разводит собак, сейчас делает это во многом под контролем, в плановом порядке. Разведением собак в России руководят крупные организаций, которые занимаются вопросами племенной деятельности. Это Российская кинологическая федерация и Союз кинологических организаций России. У этих структур есть большое количество соответствующих документов, регламентов, правил, поэтому к так называемым случайным вязкам собаки не допускаются. Они допускаются к вязкам по ряду определенных параметров, таким как соответствие породе, наличие соответствующих сертификатов, оценок и так далее. У нас уже выдается разрешение на разведение, которое называется "Направление на вязку". Заводчики составляют акты вязки, актируют появившийся помет, потом оформляют этот помет путем клеймения, а затем на него оформляются необходимые документы. В Российской кинологической федерации, например, ведется Всероссийская единая родословная книга, где указаны все планово произведенные щенки.Константин КарапетьянцПрезидент региональной общественной организации «Кинология XXI век»
Случаи вязок собак разных пород в России единичны, зачастую они происходят по договоренности между их владельцами, подчеркнул кинолог.
"Все собаки, которые были произведены под надзором двух вышеупомянутых организаций имеют клеймо. Оно обычно в виде татуировки находится в паховой области животного, а у овчарок - в ушной раковине. Благодаря этим клеймам можно идентифицировать собак. У собак, чьи хозяева вывозят их за границу, есть еще и электронный чип, который тоже помогает идентифицировать питомца. Все это уже существует, и я не очень понимаю, зачем сейчас затевать такую масштабную кампанию", — сказал эксперт.
Карапетьянц согласился, что в России есть недобросовестные заводчики, однако для борьбы с ними, по словам кинолога, необходимо повышать уровень образования граждан, желающих приобрести питомца.
"Недобросовестные заводчики были всегда, как, например, и недобросовестные производители ликероводочной продукции, недобросовестные производители автомобилей, недобросовестные строители или уборщики мусора и так далее. Недобросовестность присутствует везде, но она вполне регулируется. Нам нужно образовывать людей. Нужно говорить им, что если они хотят завести собаку и при этом сэкономить, то нужно брать животное из приюта. Если вы хотите приобрести породистого пса и не быть обманутым, то необходимо накопить денег и купить его в нормальном питомнике, который вам отрекомендует соответствующая организация. А все эти квартирные питомники с мелкими собачками, в которых удается произвести потомство и продать его по поддельным документам, вычисляются. Если люди перестанут постоянно связываться с аферистами, то этих аферистов будет мало", — заключил эксперт.
Ранее кинолог рассказал, как ухаживать за собакой осенью.