Кинолог оценил идею ввести госрегулирование разведения собак на продажу

Неконтролируемое разведение собак - это то, которое происходит без контроля людей. Зачастую это происходит с безнадзорными собаками. Например, где-то в деревне кобель перепрыгнул через забор и покрыл суку, которая находилась в готовом к оплодотворению состоянии. И здесь отвечать должен хозяин. А человек, который разводит собак, сейчас делает это во многом под контролем, в плановом порядке. Разведением собак в России руководят крупные организаций, которые занимаются вопросами племенной деятельности. Это Российская кинологическая федерация и Союз кинологических организаций России. У этих структур есть большое количество соответствующих документов, регламентов, правил, поэтому к так называемым случайным вязкам собаки не допускаются. Они допускаются к вязкам по ряду определенных параметров, таким как соответствие породе, наличие соответствующих сертификатов, оценок и так далее. У нас уже выдается разрешение на разведение, которое называется "Направление на вязку". Заводчики составляют акты вязки, актируют появившийся помет, потом оформляют этот помет путем клеймения, а затем на него оформляются необходимые документы. В Российской кинологической федерации, например, ведется Всероссийская единая родословная книга, где указаны все планово произведенные щенки.

Константин Карапетьянц Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век»