Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

Председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов заявил, что власти Санкт-Петербурга из-за теплой погоды планируют приступить к периодическому протапливанию и регулярному отоплению не раньше, чем в конце сентября, передает РИА Новости.

«В настоящее время комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Росгидрометом проводится ежедневный мониторинг прогноза погоды в целях определения точной даты начала отопительного сезона», — сказал он.

В конце августа россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей. Специалист пояснил, что ржавчина распространяется по трубам дома, скапливается в некоторых местах и в результате этого может произойти разрыв батареи. Эксперт также отметил, что многие верят в надежность чугунных батарей и при появлении ржавчины закрашивают их или закрывают экраном под цвет интерьера.