Стали известны дата и место прощания с Добронравовым

Прощание с Добронравовым пройдет в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Точное время начала гражданской панихиды назовут позже. Поэт будет погребен на Новодевичьем кладбище, передает слова Малышко ТАСС .

Добронравов родился в 1928 году. Он является выпускником Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени Максима Горького. Затем он снимался в кинолентах и пробовал себя в поэзии. В начале 1950-х годов поэт встретил свою будущую супругу Александру Пахмутову, вместе с которой они работали над созданием множества легендарных произведений, которые знакомы большинству россиян: «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Команда молодости нашей», «Надежда» и так далее.