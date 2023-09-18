Стало известно об аресте еще пяти счетов Блиновской

Суд наложил арест на еще пять счетов блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственный источник. По его данным, Блиновская не предоставила налоговую декларацию в соответствии с действующим законодательством.

Она должна была подать документ в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока. Общая сумма средств, хранившихся на этих счетах, остается неизвестной.

Елена Блиновская была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечения границы с Белоруссией 27 апреля. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму около 918 млн рублей, а также в отмывании денег, полученных преступным путем.