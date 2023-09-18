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Вдова Пригожина сменила фамилию

Вдова бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на информацию из системы СПАРК.

Вдова Пригожина сменила фамилию
© ТАСС

Как стало известно, жена основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяла девичью фамилию Кряжева. Данные об этом поступили в СПАРК 15 сентября. Информации о том, когда была изменена фамилия, нет.

Ранее в Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Пригожина. По информации из открытых источников, бизнесмену принадлежало 100 процентов акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 49 процентами акций российской кинокомпании «Аурум» и 80 процентами акций ООО «Ритм».

16 сентября также стало известно об открытии дела о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Оба процесса ведет нотариус Анатолий Акуленко из нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

Пригожин и Уткин находились на борту бизнес-джета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области. Среди семи пассажиров и трех членов экипажа выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Прощание с Пригожиным, согласно желанию его родных, состоялось 29 августа в закрытом формате в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали около 20-30 человек, в том числе ближайшие друзья бизнесмена.

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