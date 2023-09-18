Патриарх Кирилл высказался об управлении людьми роботами и конце цивилизации

«А иначе быть не может. Роботы могут исполнять свои обязанности, которые им поручает человек, но они не могут чувствовать. Поэтому, видимо, никогда роботы не будут управлять людьми, особенно массами людей», — объявил глава РПЦ и отметил, что в противном случае настанет конец человеческой цивилизации.