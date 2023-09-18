Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин 18 сентября направил телеграмму на имя композитора Александры Пахмутовой, в которой выразил соболезнования в связи со смертью ее супруга, поэта Николая Добронравова.

Как писала «Парламентская газета», Добронравов умер 17 сентября на 95-м году жизни.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — написал Путин.

Глава государства назвал поэта выдающимся сыном Отечества и настоящим творцом и созидателем, отметив, что в его произведениях отразились незабываемые страницы истории нашей страны.

«Убежден, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени», — заключил российский лидер.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году Николай Добронравов окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. В 1950-х годах служил в Московском театре юного зрителя, одновременно занимался литературой.