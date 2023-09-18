Умер советский и американский режиссер Михаил Хусид

На 77-м году жизни скончался Михаил Хусид, советский, российский и американский режиссер, драматург и театральный деятель. Об этом сообщает портал "Театръ" со ссылкой на коллег артиста.

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Хусид родился 12 февраля 1947 в Веймаре, Германия. Был студентом театроведческого факультета, окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа в 1977-м. Работал на "Леннаучфильме" режиссером, был режиссером Львовского театра кукол, главным режиссером Курганского театра кукол - с 1975 года, главным режиссером Тюменского театра кукол, режиссером Оренбургского театра кукол.

В городе Брежневе (теперь - вновь Набережные Челны) Михаил Хусид и его друг, композитор Григорий Ауэрбах, организовали театр "Человек. Предмет. Кукла" - при Татарской областной филармонии. В основу труппы вошли группа "Кукуруза" и несколько актеров.

В 80-90-х годах - главный режиссер Челябинского театра кукол "Лабиринт", главный режиссер Санкт-Петербургского театра кукол-марионеток имени Деммени.

Ставил спектакли в театре Лодзи в Польше, в Московском камерном еврейском театре, в передвижном театре кукол при Абхазской государственной филармонии.

Руководил международной мастерской театра синтеза и анимации "Интерстудио" СПбГАТИ с 1990 года, был вице-президентом международной лиги кукольников "Кук-арт".

Как режиссер поставил спектакли "Божественная комедия", "Левша", "Робинзон Крузо", "Пер Гюнт", "Дон Жуан", "Волшебная флейта", множество других.