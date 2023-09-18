В Роспотребнадзоре призвали есть меньше соли

В управлении Роспотребнадзора по Москве призвали горожан есть меньше соли, подчеркнув, что норма потребления соли для взрослого человека составляет пять граммов в день - это примерно одна чайная ложка. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В Роспотребнадзоре заявили, что многие россияне превышают норму потребления соли: женщины ежедневно съедают почти десять граммов соли, а мужчины - еще больше. Это может провоцировать развитие гипертонии, болезней сердца, проблемы с почками и суставами, подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре дали несколько советов по сокращению использования соли. К примеру, солить блюдо не во время готовки, а непосредственно перед едой. Так вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености, у приправленной в процессе готовки пищи вкус соли может быть менее выражен.

Также в ведомстве призвали отказаться от соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орешки, чипсы, лапша и пюре быстрого приготовления часто содержат пищевые добавки, содержащие много соли. Перед употреблением консервированных овощей стоит сначала промыть их от рассола в обычной воде.

Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют покупать соль с пониженным содержанием натрия (в них часть хлорида натрия заменена соединениями калия и магния), использовать в качестве приправ базилик, тимьян или розмарин, а также есть богатые калием продукты (бананы, картофель, шпинат), помогающие быстрее вывести излишки соли из организма.