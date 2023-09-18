В Петербурге планируют побить рекорд по сбору донорской крови

Председатель Петербургского фонда доноров Станислав Давыдов сообщил, что ситуация в Петербурге с донорской кровью стабильна.

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Так, по словам эксперта, ежедневный запас есть в круглосуточном доступе, а донорская активность в городе находится на высоком уровне. Ожидается, что в этом году будет побит рекорд: 10 тысяч тонн пойдут в медучреждения.

Давыдов отметил, что быть донором крови на постоянной основе непросто: для этого надо соблюдать определенный образ жизни, следить за своим здоровьем, правильно питаться.

Эксперт также отметил, что в городе последние два года количество желающих сдать кровь превышает потребность, передает газета «Петербургский дневник».

С начала 2023 года донорами крови в Подмосковье стали уже более 42,4 тысячи человек. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «360».