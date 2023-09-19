Стало известно, какой подарок вручили Ким Чен Ыну в России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную мастерами из Златоуста Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оружейной фабрики «Златоуст» Олег Турбин.
По словам Турбина, Шойгу передал лидеру Северной Кореи классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века.
«Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу министерства обороны РФ», — сказал директор.
Меч инкрустировали ювелирными камнями и украсили миниатюрами из русских былин о богатырях. По словам Турбина, это подчеркивает силу и мощь российского государства.
Напомним, что во вторник, 12 сентября, Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Их встреча на космодроме «Восточный» продлилась в разных форматах больше 5 часов. Позднее лидер КНДР посетил заводы в Комсомольск-на-Амуре, а во Владивостоке ознакомился с возможностями Тихоокеанского флота и изучил ряд объектов Академии наук РФ.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщало, что Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.