Стало известно, какой подарок вручили Ким Чен Ыну в России

Телеграм-канал "РИА Новости"

По словам Турбина, Шойгу передал лидеру Северной Кореи классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века.

«Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу министерства обороны РФ», — сказал директор.

Меч инкрустировали ювелирными камнями и украсили миниатюрами из русских былин о богатырях. По словам Турбина, это подчеркивает силу и мощь российского государства.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Их встреча на космодроме «Восточный» продлилась в разных форматах больше 5 часов. Позднее лидер КНДР посетил заводы в Комсомольск-на-Амуре, а во Владивостоке ознакомился с возможностями Тихоокеанского флота и изучил ряд объектов Академии наук РФ.