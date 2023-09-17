Лев Лещенко рассказал о состоянии Николая Добронравова в последние дни жизни

Он был пассионарным человеком. Песенные метафоры Николая Николаевича вошли в кровь и плоть нашего народа через песню «Надежда», через песню «Нам не жить друг без друга». Это все страницы нашей истории. Без них мы бы давно уже все забыли Лев Лещенко