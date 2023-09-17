Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета во Владивостоке

Северокорейский лидер высоко оценил силу российского балета и его изящное художественное изображение после просмотра постановки "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко оценил представление, живо показавшее воздействующую силу балета в красивом и изящном художественном изображении, выразил глубокую признательность исполнителям и администрации театра", - пишет ЦТАК.

По информации агентства, председатель государственных дел КНДР смотрел балет вместе с жителями Владивостока. Отмечается, что когда Ким Чен Ын вошел в ложу, зал взорвался "бурными аплодисментами". Кроме того, лидера Северной Кореи тепло приветствовало руководство театра, в том числе директор Сергей Банников.

Напомним, что Ким Чен Ын впервые с 2019 года посещает Россию в рамках официального визита. Во вторник 12 сентября его бронепоезд прибыл в Приморье. На следующий день Ким Чен Ын провел двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В рамках визита лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, а также аэродром Кневичи в Приморье, где ему представили три самолета стратегической авиации ВКС и гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И.

Вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, которому впоследствии передал подарок, "высоко оценив" боевой дух военных. Какой именно презент председатель государственных дел КНДР подготовил для Тихоокеанского флота, неизвестно.