Курс по созданию контента для соцсетей проведет проект «Мама онлайн»

Новый бесплатный онлайн-курс по созданию контента для социальных сетей запустит проект «Мама онлайн». В его программу войдут шесть вебинаров и один очный практикум, на которых слушателям расскажут об особенностях подготовки текстовых и визуальных материалов для площадок в Сети.

Первое занятие курса состоится 19 сентября. На вводном уроке слушателям расскажут о многообразии цифровых профессий, работе создателя контента, стоимости его услуг и представят портрет потенциального заказчика. Далее в ходе курса участники узнают о творческом мышлении, генерации идей для ярких публикаций, работе с информационными поводами, разработке контент-стратегии, популярных нейросетях.

На шестом вебинаре участницы составят портфолио, прайс-лист услуг, узнают, где искать первых клиентов и как выстраивать с ними долгосрочные отношения. После этого их ждет очный практикум, в ходе которого слушатели курса смогут разобраться с внутренними переживаниями в процессе профессиональной трансформации. При посещении всех занятий участникам программы выдадут электронный сертификат о ее прохождении, передает официальный сайт мэра Москвы.