Аэропорты Москвы возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

© Газета.Ru

«По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.

В Росавиации указали, что рано утром 17 сентября в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. Уточняется, что одно воздушное судно ушло на запасной аэропорт.

Согласно сообщению федерального агентства, в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 31 рейс был задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 17 сентября план «Ковер» был объявлен в столичном аэропорту «Внуково». Были задержаны 19 рейсов и три отменены в «Домодедово» и «Шереметьево».