Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Утром 18 сентября в столичных аэропортах задержано и отменено 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали два рейса, в аэропорту Домодедово задержали восемь рейсов и три отменили, в Шереметьево задержали восемь рейсов и еще три отменили.
Ранее «Известия» сообщили, что облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов ожидается в столичном регионе в понедельник, 18 сентября.