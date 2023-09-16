Минздрав оценил эпидобстановку в России

Эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Как отмечает Кузнецов, определенный рост заболеваемости ОРВИ связан в том силе и с возвращением из отпусков, началом занятий в школах. Несмотря на это эпидобстановка в России остается стабильной.

Сообщается, что Минздрав России поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью. Для этого нужно сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы, отметил Кузнецов.

В случае роста заболеваемости оперштаб Минздрава РФ поручил регионам вводить масочный режим в больницах для медперсонала.

"Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов", – подчеркнул Кузнецов.

Ранее стало известно, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле новых ограничений нет – там ждут рекомендаций от врачей.