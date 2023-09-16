Россиянка арендовала для себя целый пляж в Сочи

Жительница России арендовала всю территорию экопляжа комплекса «Маяк» в Сочи, сообщает KP.RU. В услуги аренды части береговой линии была включена личная охрана и спасатели, которые весь день работали только на одного человека.

Личность туристки и сумму, которую она заплатила за такой отдых, арендодатели называть отказались. Желающие посетить этот пляж не могли туда попасть, охранники сообщали туристам, что пляж не работает и просили вернуться на следующий день.

Издание отмечает, что остальные пляжи города почти полностью забиты туристами, а спрос на отдых в этом сезоне превысил предложение.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее сообщила, что самым дешевым заграничным направлением осени станет Абхазия. По ее словам, из-за окончания пляжного сезона поток туристов туда уменьшается, при этом климат остается весьма благоприятным. Также блогер посоветовала посетить Египет и Арабские Эмираты. Еще одно из недорогих направлений — это Куба, однако в сентябре там обычно наблюдаются непогода и ураганы.