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В Доме правительства введут масочный режим из-за коронавируса

В Доме правительства России на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом снова вводится масочный режим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В Доме правительства РФ введут масочный режим
© ТАСС

В пресс-службе уточнили, что дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, вводятся временно.

Эти ограничения, заметили в кабмине, будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Напомним, что масочный режим действовал в Доме правительства с 2020 года. В апреле этого года он был отменен.

С 18 сентября ношение масок снова станет обязательным. Кроме того, будут ограничены личные контакты между сотрудниками, уменьшено количество как внутрироссийских, так и зарубежных командировок.

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В Роспотребнадзоре пояснили, что ведомство не планирует вводить масочный режим на территории страны в целом. Вместе с тем, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения.

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