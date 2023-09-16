В Доме правительства РФ введут масочный режим

В Доме правительства России на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом снова вводится масочный режим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В пресс-службе уточнили, что дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, вводятся временно.

Эти ограничения, заметили в кабмине, будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Напомним, что масочный режим действовал в Доме правительства с 2020 года. В апреле этого года он был отменен.

С 18 сентября ношение масок снова станет обязательным. Кроме того, будут ограничены личные контакты между сотрудниками, уменьшено количество как внутрироссийских, так и зарубежных командировок.