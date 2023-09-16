Россиянам рассказали о падении популярности «паленки»

Рост продаж крепкого алкоголя в России компенсируется падением популярности нелегального спиртного. С 2019 по 2022 год доля «паленки» в потреблении снизилась с 33 процентов до 25,3 процента. Об этом РИА Новости рассказали в Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава.

© Lenta.ru

По данным ведомства, объем продаж крепких напитков в рознице в 2021 году составлял 2,91 литра этанола на душу населения, а в 2022-м — 3,08 литра. Однако потребление, напротив, упало с 5,1 литра до 4,9 литра за тот же период.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко в колонке для РБК со ссылкой на данные того же НИИ приводил статистику по общему потреблению алкоголя. Он указывал, что в 2019 году потребление составляло 9,06 литра этанола, в 2021-м — 8,82 литра, а в 2022-м — 8,62 литра.

По словам чиновника, властям удалось справиться с распространенной в 1990-е годы модой на алкогольный разгул. Теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта «Демография», «направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность».