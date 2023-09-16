Директор Гришечкина ответил на слухи об алкоголизме актера

Директор Вячеслава Гришечкина опроверг слухи об алкоголизме артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Газета.Ru

По словам директора, Вячеслав Гришечкин уже давно не употреблял алкоголя, а в больнице он находился из-за проблем с сердцем.

16 сентября шоумен Гоген Солнцев заявил, что Гришечкин «беспробудно пил» в последнее время.

По словам Солнцева, все больше времени Гришечкин проводил в незнакомых компаниях, отдаляясь от близких. Он считает, что актер вел «совершенно непотребный образ жизни» в последние годы.

Шоумен отметил, что актер поругался с друзьями и закрылся в себе. Он заявил, что знал о его проблемах с алкоголем и даже пытался что-то предпринять, но актер «отмахивался» от блогера.

Солнцев также рассказал, что из-за проблем Гришечкина им начали пользоваться непорядочные люди, которые втягивали артиста в сомнительные истории.

Вячеслав Гришечкин с детства проявлял актерские таланты и занимался в драмкружке. После окончания школы поступил в ГИТИС, а в 1977 году стал артистом Театра-студии на Юго-Западе. Он дебютировал в кино в 1989 году в картине «Биндюжник и Король».