В Севастопольской бухте закроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта. Это произойдет в субботу после полудня, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«С 12:30 будет закрыт рейд», - говорится в сообщении дирекции.

Отмечается, что на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причина закрытия рейда не приводится.