В Севастопольской бухте закроют рейд
В Севастопольской бухте закроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта. Это произойдет в субботу после полудня, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«С 12:30 будет закрыт рейд», - говорится в сообщении дирекции.
Отмечается, что на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Причина закрытия рейда не приводится.
Ранее сообщалось, что в США пытаются понять, как ответит Россия за удары ракетами по Севастополю.
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