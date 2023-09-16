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В Севастопольской бухте закроют рейд

В Севастопольской бухте закроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта. Это произойдет в субботу после полудня, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Севастопольской бухте закроют рейд
© РИА Новости

«С 12:30 будет закрыт рейд», - говорится в сообщении дирекции.

Отмечается, что на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причина закрытия рейда не приводится.

Ранее сообщалось, что в США пытаются понять, как ответит Россия за удары ракетами по Севастополю.

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