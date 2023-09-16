В Башкирии нашли потерявшуюся туристку

Женщину, потерявшуюся при спуске с горы Большой Иремель на Малый Иремель в Башкирии , нашли живой, в медицинской помощи она не нуждается. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

"Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель нашли волонтеры из Челябинской области на горе Ягодная. С ней все в порядке, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали в региональном ГУ МЧС, потерявшаяся 16 сентября женщина путешествовала в составе самостоятельной туристической группы из Екатеринбурга. Во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель туристка отделилась от группы и в назначенное время не подошла в заранее обговоренное место. В ее поисках участвовали вертолет госкомитета республики по ЧС, сотрудники поисково-спасательного отряда Белорецка, спасательные формирования Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России.