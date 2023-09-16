В Норильске выпал первый снег

В Красноярском крае в субботу, 16 сентября, выпал первый снег. Жители Норильска размещают кадры в соцсетях, пишут «Известия».

«Очень неожиданно. По прогнозу не обещали», - сообщила на своей странице одна из жительниц города.

В Гидрометцентре уточнили, что в регионе ожидается умеренный, но непрерывный снег.

Напомним, что в период с 31 августа по 16 сентября первый снег также был зафиксирован в Челябинской области и Якутии.