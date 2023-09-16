В аптеках возник дефицит американского антидепрессанта

В аптеках России возник дефицит американского антидепрессанта «Прозак» (флуоксетин). Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников фармацевтического рынка.

По данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», 15 сентября «Прозак» был доступен лишь в четырех из почти 2,4 тыс. подключенных к сервису точек в Москве. В Петербурге препарат доступен в двух из 1,3 тыс. аптек, в Воронеже - в пяти из 346. В Новосибирске и Казани препарата нет.

Отсутствие препарата подтвердили в четырех московских аптечных сетях - «Столички», «Здоров.ру», «Еаптека» и «Диалог». Провизоры рассказали, что «Прозака» нет на складе, последняя поставка была в июне, дальнейшие планы поставщиков неизвестны.

Источник в крупной федеральной аптечной сети заявил, что препарата давно нет у поставщиков, и сейчас продаются остатки.

В Минздраве рассказали, что последняя партия «Прозака» поступила в продажу в конце июня. Там отметили, что «признаков дефицита» флуоксетина на российском рынке нет. Это лекарство можно заменить на другие: пароксетин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам.

Флуоксетин был впервые зарегистрирован в 1974 году компанией Eli Lilly and Company. Патент прекратил действие в августе 2001 года.

В марте 2023 года Eli Lilly and Company решила уйти из России, но импорт ее лекарств сохранился. Права на поставки препаратов в РФ были переданы швейцарскому дистрибьютору Swixx Biopharma. Представитель этой компании заверил, что поставки «Прозака» продолжаются и прекращение не планируется.