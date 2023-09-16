Названы 10 сфер с наибольшим годовым приростом предлагаемых зарплат

"Авито Работа" проанализировала зарплатные предложения в разных отраслях деятельности в России, составив свой топ-10 по приросту в сентябре (сравнение за год). Сегменты "домашнего персонала" и "образования и науки" открывают этот список с приростом свыше 67%, а в среднем по стране за год предложения выросли на 39%.

В исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС, выделяются именно эти сферы - домашнему персоналу и гражданам, занятым в образовательной деятельности, в сентябре предлагают от 52 до 60 тыс. рублей, прирост 68 и 67% соответственно. Также аналитики "Авито Работы" заметили прирост в предлагаемых зарплатах в сфере искусства и развлечения - на 56%, до 52 тыс. рублей.

Остальные сферы из топ-10 сильно отстают от тройки лидеров: прирост за год составил от 19% до 30%. Здесь выделяются маркетинг, производство и с/х, а также строительство - рост предложений на 30, 30 и 28% соответственно. Специалистам в этих областях в сентябре предлагают 54, 58 и 69 тыс. рублей.