Актеру из "Кабачка "13 стульев" Александру Галевскому ампутировали ногу

Легендарному советскому и российскому актеру кино, театра и ТВ Александру Михайловичу Галевскому медики ампутировали ногу.

Галевский - это пан Войцех из "Кабачка "13 стульев", разведчик Приходько из "Сильных духом", Веня из "Нечаянной любви" и Микола из "Трембиты". Голос артиста звучит в мультфильме 1975 года "Хозяйка медной горы". В его портфолио - десятки важных проектов. С 1968 года Галевский служил в Театре имени Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров.

Про проблемы со здоровьем заслуженный артист России сам рассказал в беседе с "Пятым каналом". Отмечено, что замечательный наш актер пока не может выйти на улицу без посторонней помощи и по квартире передвигается в коляске.

"Это произведет такое очень глубокое грустное впечатление, когда увидите меня. Я не в форме, я безногий. Так сложилась жизнь", - посетовал Галевский.

Актер пообещал, что скоро обзаведется протезом, который поможет ему передвигаться без коляски. Сейчас за ним ухаживают сын и домработница.