Росстат: смертность среди россиян снизилась на 11%

Смертность среди россиян за семь месяцев 2023 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате .

Там добавили, что рождаемость также уменьшилась на 3%. Кроме того, младенческая смертность уменьшилась на 13,7% в сравнении с январем-июлем 2022 года, заключили в Росстате.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что показатели смертности в России за первое полугодие 2023 года снизились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она также отметила, что рождаемость за этот же период уменьшилась всего на 2,3%. Естественная убыль населения в РФ за январь—июнь 2023 года составила 272 520 человек, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер Владимир Путин признал, что ситуация с рождаемостью в России в настоящее время сложная, сообщает RT.