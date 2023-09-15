Хинштейн анонсировал разработку законопроекта о штрафах за утечки данных

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что осенью IT-комитет будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных.

Он напомнил, что с начала года в сеть утекло бо­лее 445 млн строк кон­фи­ден­циальных дан­ных, что подчёркивает необходимость операторов вкладываться в обеспечение безопасности.

По мнению Хинштейна, сегодняшние санкции за утечки крайне лояльны к операторам — максимальный размер штрафа для юридических лиц до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения, до 300 тысяч рублей.

«С такими штрафами компании и дальше будут равнодушно смотреть на дыры в своих системах инфобеза. В осеннюю сессию IT-комитет будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персданных, размер же санкций за первое нарушение вырастет в разы», — сообщил политик.