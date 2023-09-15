«Он уже попадает под статью». Что говорят о покинувшем Россию Милохине

Возвращение Дани Милохина в Россию длилось буквально несколько дней. Не успел молодой человек насладиться родным воздухом, как пришлось спешно покинуть страну. Дело в том, что патриоты сразу же начали требовать, чтобы звезду социальных сетей призвали в армию и научили любить родину. С таким заявлением выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и журналист Владимир Соловьев.

Очередное бегство опального блогера не понравилось Михаилу Шахназарову, который обрушился гневной тирадой в адрес участника шоу «Ледниковый период». По мнению публициста, Милохин теперь – дезертир, покинувший страну.

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«Он уже попадает под статью», – отрезал журналист, намекнув на то, что на тик-токера необходимо завести уголовное дело.

Писатель отметил, что в будущем многие сбежавшие граждане будут возвращаться. Однако поэт убежден, что это это не повод встречать из с распростертыми объятиями. По мнению мужчины, таких людей необходимо наказывать за предательство родины.

Тиктокер Даня Милохин прилетал в Москву ради свидания с девушкой и заработков. Как сообщает StarHit, об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам блогера, билеты, в том числе обратный, ему оплатили рекламодатели. Однако главной целью его приезда была встреча с девушкой, личность которой Милохин раскрывать не стал. Чем закончилось свидание он также не рассказал.

Напомним, что накануне Милохин вернулся в Россию. В соцсетях он опубликовал видео, где танцует на Красной площади под трек Scally Milano «Я не хочу жить в Дубае». Вечером 11 сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в Минобороны с просьбой призвать блогера в армию в осенний призыв. В своем Telegram-канале она отметила, что отсрочки от службы у Милохина нет.

12 сентября Мизулина рассказала, что после ее публикации Милохин улетел из России в Дубай. Она назвала это результатом «консолидации и единения гражданского общества».

Рэп-исполнитель и звезда TikTok Даня Милохин снова покинул Россию. Причину решил озвучить приемный отец блогера Дмитрий Тюленев. Об этом передает «360».

Так, Тюленев заявил, что отъезд его сына никак не связан с призывами в рамках осенней призывной кампании. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее предложила отправить блогера на срочную службу.

Тюленев поспешил напомнить, что у Милохина плохое зрение, поэтому для срочной службы он не годен. Известно, что сам Даня Милохин не торопится проводить операцию по коррекции зрения.

Что касается приезда блогера в Россию, то по словам приемного отца, Даня делал это не для рабочих вопросов, а для семейных визитов. Однако Дмитрий Тюленев надеется, что его сыну предложат в России добрые и хорошие проекты, в которых примет участие блогер.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась в адрес улетевшего в Дубай блогера Дани Милохина, вспомнив его побег с шоу «Ледниковый период», в котором он выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Слова Тарасовой передает Sport24.

«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой. Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины», — сказала Тарасова.

Евгения Медведева и Милохин выступали в шоу «Ледниковый период» в 2021 и 2022 годах, но по ходу второго сезона их совместных выступлений Милохин неожиданно покинул проект. После этого Медведева стала выступать в паре с актером Федором Федотовым.

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на новость о возвращении блогера Дани Милохина в Россию. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» он назвал тиктокера мразью и призвал отправить его в армию. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Говорят, Даня Милохин приехал [в Россию]. Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу эту тварь. И я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работу», — сказал Соловьев, комментируя сообщение о возвращении блогера.

Телеведущий также назвал Милохина мразью за то, что тот, по его словам, во время одного из стримов, «хихикая, с радостью пел гимн Украины».

«Так что в армию быстро, щенок, служить, там тебя научат Родину любить», — добавил Соловьев, обращаясь к блогеру.

Депутаты Госдумы ускорили подготовку проекта закона о «серийных доносчиках», сообщает телеканал «360».

Это произошло после просьбы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной призвать российского блогера Даню Милохина в армию. Как сообщил вице-спикер Думы Владислав Даванков, «100 часов обязательных работ принесут стране куда больше пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете». Парламентарий предложил назвать инициативу «законом Мизулиной».

Даванков отмечает, что глава Лиги безопасного интернета в борьбе с Милохиным отпугнула от возвращения многих российских граждан, среди которых есть «айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране». Депутат принял решение ускорить разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков».

Представитель блогера Дани Милохина Елизавета заявила, что тиктокер не получал повестку о призыве на срочную службу в армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

21-летнего тиктокера Даню Милохина, уехавшего из России после угроз отправить его в армию, поклонники сравнили с невинно распятым Иисусом Христом. Об этом пользователи сообщили в блоге артиста в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Подписчики выразили сочувствие блогеру, призвав прекратить его травлю в Сети.

К сожалению, наш мир невероятно жесток! Люди посмели распять даже сына Божия Иисуса, не имевшего греха, — сообщила подписчица Алина.

С ней согласилась пользовательница Алена Фадеева, назвав блогера из детдома «бедным парнем, над которым издеваются взрослые люди». Оксана Соколова отметила, что Милохин — добрый и светлый человек «в этом мире полном грязи, фальши, гнили и несправедливости» и пожелала ему оставаться сильным.

Проходят столетия за столетиями, жестокость человеческая не вырождается! Животные проявляют агрессию для выживания, а люди- ради развлечения и удовольствия, — заметила подписчица Мила.

После начала специальной военной операции, нашу страну, согласно различным источникам, покинули около 420 тыс. человек только за первое полугодие 2022-го, еще свыше 270 тыс. – после объявления частичной мобилизации. По данным Росстата, большинство соотечественников выезжали в Казахстан, Грузию, Армению, Финляндию. Сейчас тенденция изменилась – россияне стали возвращаться домой.

На встрече с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума Владимир Путин признался, что прежде не слышал термина «возвращенцы». «У нас были лишенцы, в свое время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу “возвращенцев” я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается. Это очень важное чувство сопричастности со своей Родиной», – сказал глава государства.

Впрочем, как полагает член ЦК КПРФ, депутат Госдумы, руководитель пресс-службы думской фракции коммунистов Александр Ющенко, прежде, чем говорить о термине «возвращенцы», необходимо проанализировать и понять термин «отъезжающие».

– Каждый покидал страну по определенной причине. Среди тех, кто выехал из России, есть те, кто чтут наши российские законы, наш российский традиционализм, поэтому условия выживаемости на Западе для них стали весьма тяжелыми. Многие уезжали по глупости, поддавшись зову толпы, покидали страну чего-то испугавшись. Однако оказавшись за границей, эти люди, что называется, на своей шкуре поняли, что Запад имеет привлекательную картинку, но, если копнуть чуть глубже, понимаешь, что это бутафория, основанная на подавлении личности. Поэтому многие возвращаются или уже вернулись.

Другая категория граждан – те, кто делал за рубежом громкие и оскорбительные для нас заявления, а то и нарушал законы, занимаясь подрывной деятельностью.

Есть еще категория IT-специалистов, которые поехали на заработки за границу, пытаясь найти себе работу, соответствующую их знаниям и которая была бы более привлекательной финансово. На мой взгляд, государство обязано приложить максимальные усилия вернуть таких людей – им нужно создать здесь, на Родине, как минимум, подобные условия, чтобы специалисты, ученые могли получить у нас в стране такие же лаборатории, такую же социальную базу, нужно обеспечить гарантии их семьям.

Поэтому, на мой взгляд, говорить об абстрактных «возвращенцах» довольно сложно – везде есть определенные нюансы. К сожалению, я не обладаю статистикой, но у меня есть конкретные примеры людей, которые уехали, а также тех, кто возвратился.

На мой взгляд, в любом случае, государство обязано сделать все для того, чтобы люди, которые покинули страну, пришли к выводу: если они не являются преступниками, надо возвращаться домой. Не зря же у нас в народе говорят: где родился, там и пригодился.

«СП»: Прошла информация о возвращении в Москву известного тиктокера Дани Милохина, который поначалу уехал в Дубай, засветился в ряде скандалов, в том числе, спев в прямом эфире гимн Украины. Однако, после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина на срочную службу, тиктокер вновь вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

– На мой взгляд, это не задача Мизулиной что-либо рекомендовать Минобороны. Призыв в армию не должен быть наказанием – это гражданская обязанность.

Что касается Милохина, я считаю, наши средства массовой информации придают излишнее значение этому «прыщу», который не является каким-либо субъектом в нашей культуре. Да, он пользуется определенной популярностью у молодежи, но это западная субкультура.

Если Милохин вернется – хорошо. Пусть живет, исполняет все требования, все обязанности. Но есть люди более одиозные, которые, сидя за границей, категорически выступали против нашей страны и хаяли ее. Это уже другой аспект. Впрочем, хочу обратить внимание: в любом случае – это наши граждане. Как говорится, плох он или хорош, но он наш соотечественник. Лично я не вижу сильной проблемы, если гражданина Милохина в нашей стране не будет – вся его деятельность не несет какого-либо позитива и развития. Это человек, искусственно раскрученный западной субкультурой, а значит, даже не желая этого, он становится определенным оружием против нашего традиционализма.

«СП»: А если взять Пугачеву? Ведь Алла Борисовна для России была очень значимым человеком, подлинным явлением.

– Подобным образом, через запятую, мы можем очень многих людей перечислить. Но у каждого – своя судьба.

Я считаю, что, если человек не преступил закон, не должно быть никаких оснований заниматься его травлей. Ну, была у него какая-то гражданская позиция, с точки зрения большинства, не совсем правильная. Но есть принцип права – нарушением закона считаются измена Родине, террористическая деятельность, подрывная. А если кто-то просто что-то высказывал – это не преступление: сегодня одни высказывания, завтра – другие…

В советское время многие философы или артисты эмигрировали за границу, а потом возвращались. Как, кстати, и белая эмиграция, которая, более того, воевала против Советской власти. Но Советская власть нашла в себе силы простить и использовать этих людей в качестве военных специалистов.

«СП»: То есть, и современная Россия сможет простить тех, кто возвращается?