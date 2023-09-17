В России отмечают День физики

Сегодня, 17 сентября, в день рождения Константина Циолковского, в России впервые отмечается Всероссийский день физики.

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Лучшие технические вузы страны, от Сочи до Красноярска, подготовили обширную программу научно-популярных мероприятий: лекций, мастер-классов и викторин. Все они собраны на сайте https://физикадлявсех.рф/day.

День физики начался во всех уголках страны одинаково - с физического диктанта, благодаря которому участники смогли проверить, хорошо ли они помнят законы Ньютона и правило буравчика.

В Москве главными площадками Дня физики станут МФТИ и МИФИ. В легендарном Физтехе расскажут о том, что такое лазер, каково быть квантовым инженером и обсудят, как заинтересовать детей физикой. А главное здание Национального исследовательского ядерного института МИФИ выступит площадкой для соревнований: здесь пройдут физический квиз, инженерные соревнования и отраслевая физико-математическая олимпиада "Росатом".

Помимо столицы мероприятия Дня физики пройдут и в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Воронеж и Красноярск. Например, в Нижегородском университете им. Лобачевского гостей праздника, помимо лекций и викторин, ждет необычный мастер-класс, на котором можно будет узнать о многих тонкостях сварочного дела.