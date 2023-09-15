Синоптик рассказал, в каких регионах на выходных ожидаются сильные дожди

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что в выходные на юго-восток России придут сильные дожди. Обильные осадки, по его словам, 16 и 17 сентября ожидаются на севере Краснодарского и в Ставропольском краях, Астраханской области, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Есть риск подтоплений.

В выходные дни погода там будет сложная: ожидаются сильные дожди, которые будут сочетаться с грозой, градом, усилением ветра до 23-25 метров в секунду. Будет подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, особенно в горных регионах, — заявил метеоролог.

При этом на черноморском побережье России, уточнил научный руководитель Гидрометцентра, в ближайшие выходные тоже пройдут кратковременные дожди, но там осадки будут несильными.