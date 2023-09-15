Минпросвещения РФ создало единый календарь образовательных событий

"Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в РФ образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года", - говорится в сообщении.