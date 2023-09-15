Россиянам дали советы по пляжному отдыху в конце сентября

В турагентствах, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР), рассказали, что отдых в Абхазии и на российских пляжах во второй половине сентября заметно подешевел. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Поездка на десять ночей может обойтись в 50-70 тысяч рублей на двоих. Самый дешевый тур в Абхазию на десять ночей с перелетом можно купить за 50 846 рублей (на 19 процентов дешевле начала сентября). В Геленджик - за 55 622 рубля (минус 25 процентов), в Анапу - за 62 480 рублей (минус 26 процентов), а прибрежный кластер Большого Сочи обойдется в 67 909 рублей (минус 20 процентов).

Также подешевели по сравнению с началом сентября туры в ОАЭ, самый доступный стоит 92 177 рублей (минус 12 процентов).

Отдых в Анталье (десять ночей в пятизвездочном отеле на двоих, «все включено») обойдется в 136 574 рубля, а на Эгейском побережье Турции - 99,8 тысячи рублей за тур на десять ночей (пять звезд для двоих, но только с завтраками).

Минимальная стоимость десяти ночей в Египте с перелетом и «все включено» - около 105 тысяч рублей на двоих, а самый дешевый десятидневный тур в Таиланд с завтраками можно купить за 142,2 тысячи рублей на двоих. Также встречаются десятидневные туры на Кубу за 168 тысяч рублей.

Опрошенные РИА Новости туроператоры ранее рассказали, что средняя стоимость отдыха в Турции летом 2023 года составила 195 тысяч рублей (туры на неделю на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле).