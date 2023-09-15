В РФ изменили программу по переселению соотечественников из-за рубежа
Российское правительство скорректировало программу по содействию переселению соотечественников из-за рубежа,
сообщает РИА Новости. С 2024 года участникам программы будет необходимо подтверждать знание русского языка.
В тексте обновленной программы отмечается, что есть исключение - от граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана подтверждений требовать не будут.
Чтобы подтвердить владение русским языком, нужно будет предоставить документ, подтверждающий получение образования в РФ или в стране бывшего СССР.
Если таких документов нет, участнику программы потребуется пройти собеседование, по результатам которого уполномоченная комиссия примет решение о его уровне русского.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию, должны будут доказать владение языком, весной 2023 года.
В 2022 году в МВД предложили проверять на знание языка участников программы переселения. В ведомстве отмечали, что в последнее время увеличилось количество людей, которые хотят получить гражданство РФ, но не владеют языком на достаточном уровне.