В РФ изменили программу по переселению соотечественников из-за рубежа

Российское правительство скорректировало программу по содействию переселению соотечественников из-за рубежа,

сообщает РИА Новости. С 2024 года участникам программы будет необходимо подтверждать знание русского языка.

В тексте обновленной программы отмечается, что есть исключение - от граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана подтверждений требовать не будут.

Чтобы подтвердить владение русским языком, нужно будет предоставить документ, подтверждающий получение образования в РФ или в стране бывшего СССР.

Если таких документов нет, участнику программы потребуется пройти собеседование, по результатам которого уполномоченная комиссия примет решение о его уровне русского.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию, должны будут доказать владение языком, весной 2023 года.