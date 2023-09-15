Выставка всемирно известного скульптора открылась на курорте Сбера «Манжерок»

Член-корреспондент Российской академии художеств Даши Намдаков впервые представил на выставке «Трансформация» в пятизвездочном отеле курорта Сбера «Манжерок» на Алтае свою новую работу под названием «Дракон».

Выставка, которая продлится до 10 декабря, стала первой в серии запланированных выставочных проектов на территории курорта. Всего на ней представлено 13 работ российского скульптора, художника и ювелира, члена союза художников РФ Даши Намдакова.

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«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ. На мой взгляд, это потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создает совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы», - подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он также поблагодарил художника, за то, что тот прилетел и выставил свои работы, и поздравил всех с открытием выставки.

По замыслу организаторов, «Манжерок» должен стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей. Уже сегодня в отеле представлены работы художников, создающих свои произведения в разных техниках и направлениях искусства.

В основе творчества Даши Намдакова восточный колорит, традиции кочевых народов и современные символы. Он автор таких скульптурных комплексов, как «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области. Работы скульптора не раз экспонировались в России, но на Алтае представлены впервые.

«Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас, в России, строят такие объекты, как «Манжерок», которые нужны стране. Спасибо Сберу за то, что он очень уважительно относится к этой земле и культуре. Коллекция, которая сюда приехала, небольшая, но это очень знаковые вещи. Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири», - заявил Даши Намдаков.

По словам скульптора, это самая ответственная его выставка, так как «здесь его все знают».