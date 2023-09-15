Эксперт по рынку труда сообщила о росте вакансий в сфере обслуживания

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина отметила, что за последний год количество вакансий в обслуживании на рынке труда выросло на 80 процентов.

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По словам эксперта, можно увидеть большое количество вакансий для продавцов, обслуживающего персонала, специалистов сферы туризма и ресторанного сервиса.

Чтобы удержать старых сотрудников или привлечь новых, работодатели таких предприятий повышают зарплату. Данина отметила, что такая ситуация является уникальной, так как обычно зарплата растет на фоне роста производительности труда. В настоящее время она растет на фоне жесткого дефицита, работодатели просто вынуждены поднимать зарплату.

Специалист добавила, что зарплатные предложения в среднем выросли примерно на 40 процентов, передает «Радио 1».

В свою очередь экономист Дмитрий Морковкин добавил, что нехватка рабочей силы наблюдается в первую очередь в сфере услуг и связана с тем, что в последние месяцы из России стали уезжать трудовые мигранты из-за снижения курса рубля. Их отток из страны, произошедший летом, сейчас ощущается особенно сильно, передает РИАМО.