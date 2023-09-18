Балерина Цайзель потеряла работу из-за Крыма. Фото артистки

Балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель выступила в Севастополе и потеряла работу. Как сообщает издание Eadaily.com, увольнению артистки предшествовали несколько раундов переговоров с руководством театра, после чего «она потребовала расторжения контракта в начале сезона». Руководство театра «выполнило эту просьбу».

Цайзель пришла в Баварский государственный балет в 2016 году. Через 3 года талантливая артистка стала примой и танцевала практически во всех новых постановках.

Летом текущего года балерина приняла участие в гала-концерте по случаю 240-летия Севастополя в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».