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Балерина Цайзель потеряла работу из-за Крыма. Фото артистки

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    Балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель выступила в Севастополе и потеряла работу. Как сообщает издание Eadaily.com, увольнению артистки предшествовали несколько раундов переговоров с руководством театра, после чего «она потребовала расторжения контракта в начале сезона». Руководство театра «выполнило эту просьбу».

    Цайзель пришла в Баварский государственный балет в 2016 году. Через 3 года талантливая артистка стала примой и танцевала практически во всех новых постановках.

    Летом текущего года балерина приняла участие в гала-концерте по случаю 240-летия Севастополя в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

    Как выглядит пострадавшая артистка – в галерее «Рамблера».

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