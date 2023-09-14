МИД Украины отреагировало на возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы

Украинское министерство иностранных дел выразило недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прервано из-за ситуации на Украине в марте 2022 года.

"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", - говорится в заявлении на странице украинского МИД в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Видео дня

В нем отмечается, что посольство Украины в Берлине "вело работу" над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы сразу после появления первых сообщений об ее участии в предстоящем спектакле.

"К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Германской (Берлинской - прим. ТАСС) государственной оперы", - констатирует украинский МИД.

Ведомство отмечает, что работу над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко в Берлинскую оперу, также вело германское представительство Украинского института - действующего под эгидой правительства Украины учреждения, задачей которого является распространение культуры страны за рубежом.

В пятницу вечером, когда Анна Нетребко будет принимать участие в премьерном спектакле на сцене Берлинской оперы, посол Украины в Германии Алексей Макеев вместе с берлинским сенатором по культуре Джо Чало намерен посетить антироссийскую выставку, которая проходит рядом со зданием театра, сообщает МИД Украины. Кроме того, украинский посол Макеев опубликовал в берлинских СМИ статью с критикой Нетребко и российского общества, которую он написал вместе с одним из германских депутатов Европейского парламента.