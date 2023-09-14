Умерла легенда советской эстрады Флера Сулейманова
14 сентября скончалась Флера Сулейманова, советская эстрадная певица и легенда татарской эстрады, большую часть жизни посвятившая пропаганде татарского национального музыкального искусства.
В некрологе, размещенном Tatpressa, отмечено, что на песнях Сулеймановой воспитывалось несколько поколений.
Народная артистка Республики Татарстан ушла в возрасте 85 лет. Причина не названа.
Гражданская панихида состоится 15 сентября, в казанской мечети аль-Марджани - улица Каюма Насыри, 17. Начало в 12:30.
Флера Сулейманова родилась 10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района ТАССР.
Петь профессионально стала в Актюбинске, там ее песни стали звучать на казахском радио. Потом, поработав в Ульяновской областной филармонии, артистка оказалась в Казанской филармонии. Немало записей Сулеймановой хранится в республиканском радиофонде.