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Умерла легенда советской эстрады Флера Сулейманова

14 сентября скончалась Флера Сулейманова, советская эстрадная певица и легенда татарской эстрады, большую часть жизни посвятившая пропаганде татарского национального музыкального искусства.

Умерла легенда советской эстрады Флера Сулейманова
© ИА "ТАТАР-ИНФОРМ"

В некрологе, размещенном Tatpressa, отмечено, что на песнях Сулеймановой воспитывалось несколько поколений.

Народная артистка Республики Татарстан ушла в возрасте 85 лет. Причина не названа.

Гражданская панихида состоится 15 сентября, в казанской мечети аль-Марджани - улица Каюма Насыри, 17. Начало в 12:30.

Флера Сулейманова родилась 10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района ТАССР.

Петь профессионально стала в Актюбинске, там ее песни стали звучать на казахском радио. Потом, поработав в Ульяновской областной филармонии, артистка оказалась в Казанской филармонии. Немало записей Сулеймановой хранится в республиканском радиофонде.