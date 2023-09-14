Татарстан запретил трансгендерам усыновлять детей
Депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которые запрещают трансгендерам становиться опекунами и усыновителями детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госсовет региона.
«Семейный кодекс Татарстана предлагается дополнить положением, предусматривающим в качестве основания для прекращения брака внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, а также положением, устанавливающим запрет лицам, изменившим пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей», — говорится в тексте поправок.
Отмечается, что нововведение было поддержано депутатами единогласно. В Госсовете считают, что поправки также поддержать избиратели.
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