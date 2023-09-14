Татарстан запретил трансгендерам усыновлять детей

«Семейный кодекс Татарстана предлагается дополнить положением, предусматривающим в качестве основания для прекращения брака внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, а также положением, устанавливающим запрет лицам, изменившим пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей», — говорится в тексте поправок.