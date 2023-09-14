Арестованная за наркоторговлю Искандер собирала деньги на лечение матери

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер, которую арестовали по подозрению в торговле наркотиками, собирала деньги для лечения свой матери. Об этом kp.ru рассказали друзья актрисы.

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По их словам, пару лет назад артистка вернулась из Москвы в Челябинск.

«Ей негде было жить, просила кого-нибудь приютить. Деньги нужны были для мамы — у нее обнаружили рак, требовалось дорогостоящее лечение. Рамиля просила о помощи у друзей, говорила, что даже продала какую-то квартиру. Возможно, именно это подвигло ее связаться с наркотиками. Она мать-одиночка, сына надо поднимать, а тут еще такое, да и все-таки жить она привыкла в комфорте», — поделились друзья.

Однако они не знают, могла ли артистка сама употреблять запрещенные вещества. Отец Искандер отказался обсуждать данную тему.

«Все вопросы к тем, кто слил эту информацию», — сказал он.

14 сентября Mash писал, что в машине актрисы нашли два килограмма наркотиков, кроме того, свертки с запрещенным веществом нашли в ее доме. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Искандер отказалась от дачи показаний, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Отмечалось, что силовики вышли на актрису по наводке 32-летнего дилера из Пензы, которого задержали несколько недель назад по делу о контроле над наркоторговлей. Мужчина передал следователям список своих клиентов, среди которых числилась и заслуженная артистка России.