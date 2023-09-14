Онищенко призвал проверить iPhone 12 в РФ на повышенное излучение

«Если Национальное агентство по частотам Франции запретило, значит есть все основания для тревоги. Надо разбираться, почему именно этот телефон запретили, надо посмотреть его технические характеристики. Нужно спросить тех, кто официально дал разрешение на завоз на наш рынок этих телефонов. Соответствующим структурам, которые отвечают за профилактику вредного воздействия окружающей среды, нужно обратить внимание на этот вопрос. Если у нас официальна разрешена продажа этих телефонов, если это подтверждается той тревогой, которую высказали на уровне государства во Франции, то возникает вопрос, как вы допускали эти изделия на наш рынок, не проверив то, что обязаны исследовать».