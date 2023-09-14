Онищенко призвал проверить iPhone 12 в РФ на повышенное излучение

Онищенко призвал проверить iPhone 12 в России на повышенное излучение
Во Франции ранее остановили продажи этих телефонов из-за высокого удельного коэффициента поглощения (SAR). Он определяет энергию электромагнитного поля, поглощаемую телом человека в секунду.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что эта информация вызывает тревогу. Компетентным органам следует проверить iPhone 12 в РФ, отметил он.
«Если Национальное агентство по частотам Франции запретило, значит есть все основания для тревоги. Надо разбираться, почему именно этот телефон запретили, надо посмотреть его технические характеристики. Нужно спросить тех, кто официально дал разрешение на завоз на наш рынок этих телефонов. Соответствующим структурам, которые отвечают за профилактику вредного воздействия окружающей среды, нужно обратить внимание на этот вопрос. Если у нас официальна разрешена продажа этих телефонов, если это подтверждается той тревогой, которую высказали на уровне государства во Франции, то возникает вопрос, как вы допускали эти изделия на наш рынок, не проверив то, что обязаны исследовать».
По данным Национального агентства по частотам Франции, SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг, при этом предел допустимой нормы — 4 Вт/кг. Министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро в беседе с Le Parisie заявил, что эта цифра считается незначительным отклонением от нормы. Он уточнил, что у Apple есть две недели, чтобы решить вопрос, обновив программное обеспечение.