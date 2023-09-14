Бабье лето 2023: когда начнется, какую погоду ждать

Каким бы теплым ни был летний сезон, каждую осень россияне ждут бабье лето. Бабьим летом принято называть длительный период теплой погоды в конце сентября или в первой половине октября. Как правило, бабье лето связано с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания и нередко сопровождается вторичным цветением растений. Подробнее о том, ждет ли бабье лето россиян в 2023 году, читайте в материале «Рамблера».

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Когда бабье лето начнется в России

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Зачастую метеорологи выделяют три волны бабьего лета, но случается и такое, что нет ни одной. В 2023 году, по данным синоптиков, в России будет две волны бабьего лета. Одна из них в Центральной части страны идет прямо сейчас и продлится до 15 сентября. Самый теплый день бабьего лета в Москве пришелся на 1 сентября – столбик термометра в тот день поднялся до 27 градусов.

Вторую волну бабьего лета в России синоптики ожидают после 21 сентября. Однако жаркой погоды не будет. Сообщается, что температура воздуха будет варьироваться от 17 до 23 градусов тепла.

Эксперты также отмечают, что теплая и сухая погода будет не во все дни. Бабье лето может прерываться под действием циклонов.

При этом в Сибири сейчас господствует погода ниже той, что характерна для текущего сезона. Только на севере Сибирского региона сохраняется относительно высокая температура воздуха. На Дальнем Востоке в южных районах все еще стоит летняя погода: жарче всего в Хабаровском крае и Амурской области.

По оценкам синоптиков, бабье лето продолжится и в октябре. Характерная для этого сезона засушливость возникнет в Центральной России, Черноземье, а также на черноморское побережье Кавказа и Крыма.

Как появилось выражение «бабье лето»

Выражение «бабье лето» существует не только в русском, но и в других славянских языках, а также в немецком. Немцы называют этот период Altweibersommer, что переводится как «лето старой бабы». Кроме того, в Германии бабье лето нередко именуют «летом летящей паутины». Дело в том, что в немецкой культуре бабье лето ассоциируется с пряжей, которую, согласно легенде, создают эльфы.

Согласно немецкой мифологии, женщины способны возвращать любое время года обратно – и лето в том числе.

Существует и другая теория, которая гласит, что летающая по полям паутина – это женские волосы, а теплые дни – возраст, который предшествует старости и характеризуется расцветом. По данным некоторых историков, изначально бабье лето означало пору, «когда на осеннем солнце еще могут погреться пожилые женщины».

Бабье лето на Руси

На Руси бабье лето было неразрывно связано с тем временем в жизни крестьян, когда полевые работы уже остались позади, и теперь женщинам нужно приступать к домашним делам. В это время женщины замачивали лен, трепали его и ткали.

Теплый период осени на Руси также было принято именовать «Марфиным летом»: именно в это время наши предки делали заготовки на зиму, то есть «бабьи работы».

По народному календарю, бабье лето приходится на 14 сентября – в день памяти Симеона Столпника (Летопроводца). Существует два бабьих лета – «молодое» и «старое». «Молодое» начинается в праздник Успения Пресвятой Богородицы и длится до дня Усекновения главы Иоанна Предтечи – то есть с 28 августа по 11 сентября.